- Radu Dragușin (21 de ani) este unul dintre cei mai doriți jucatori in aceasta perioada de mercato. Tottenham și Napoli se lupta de la distanța pentru semnatura internaționalului roman. Radu Dragușin a fost integralist in remiza cu Bologna, scor 1-1, in timp ce Tottenham a trecut la limita de Burnley…

- Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat ca Tottenham a reluat tratativele cu Genoa pentru a-l transfera pe Radu Dragușin (21 de ani). Tottenham insista pentru transferul fundașului roman. Jurnalistul italian a anunțat ca negocierile vor continua in acest weekend. Genoa se ține tare, vrea sa incaseze 30…

- Transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) de la Genoa s-ar fi blocat in momentul in care s-a ajuns cu tratativele la drepturile de imagine. Jurnalul Tuttosport a dezvaluit ca fostul agent al fundașului roman, Pablo Bentancur, le-ar fi vandut unei societați. Cursa in doi, cu Tottenham și Napoli, pentru…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), a vorbit astazi despre transferul fundașului central, dorit de Napoli și Tottenham. Radu Dragușin, desemnat cel mai bun fotbalist roman din 2023 in Ancheta GSP, este unul dintre principalele subiecte din acest mercato. Stoperul naționalei este…

- ​Radu Dragușin și-a dat acceptul sa joace pentru Tottenham, insa momentan nu exista un acord intre englezi și Genoa. Acum, Napoli, campioana Italiei, incearca sa il intoarca pe fundașul roman din drumul spre Londra.

- Radu Dragușin, 21 de ani, cel mai bun jucator roman in 2023, ar avea acord cu Tottenham. Contract pe patru sezoane și jumatate, salariu de 4 milioane de lire sterline, echivalentul a 4,6 milioane de euro. Genoa și Spurs ar putea ajunge la o ințelegere inainte de weekend. In fiecare zi se vorbește de…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) este printre cei mai curtați fotbaliști din Europa. Și are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Florin Manea, impresarul lui Dragușin, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor 2023, a declarat ca inca nu a fost informat…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…