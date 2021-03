​​Premierul Florin Cițu, secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, vor susține declarații de presa de la ora 20.00, la finalul ședinței in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania, in contextul creșterii numarului de cazuri de COVID-19. The post Ultimele decizii luate de Guvernul Cițu appeared first on Puterea.ro .