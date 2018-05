Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident dramatic a cauzat decesul a doua tinere. Autoturismul in care se aflau acestea, impreuna cu doi baieti, a cazut in lacul Ghioroc, din judetul Arad. Tinerii au reusit sa iasa din masina, fetele, insa, nu. S-a dat alarma, in incercarea de a le scoate cat mai repede din apa. La fata locului…

- Firul evenimentelor Cele doua timișorence erau in zona lacului Ghioroc cu inca doi baieți – aflați pe locurile din spate din mașina, cei doi au reușit sa se salveze fara a suferi rani. La un moment dat, in jurul orei 20:30, tinerii au plecat intr-o cursa ce avea sa le devina fatala. Aflați pe un drum…

