Primul amical cu Topal pe bancă Petrolul efectueaza primul cantonament centralizat, la Mogoșoaia, galben-albaștrii luand ”locul” echipei naționale, imediat dupa ce aceasta a plecat la turneul final al EURO 2024. La capatul unei saptamani de antrenamente, sub comanda lui Mehmet Topal, galben-albaștrii vor susține și primul joc amical, sambata, de la orele 19,00, Petrolul urmand sa dea piept cu Unirea Slobozia. Formația ialomițeana tocmai a promovat și ea in Superliga, fiind, de asemenea, la primul joc de verificare al verii. Meciul va fi gazduit de baza de la Mogoșoaia, programul ”lupilor” incluzand apoi, de saptamana viitoare,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

