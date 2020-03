Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un Comunicat de presa, Prefectura Vrancea anunța ca pana astazi, 23 martie 2020 ora 13:00, situația in Vrancea este urmatoarea: In carantina se afla 57 de persoane, numarul persoanelor aflate in autoizolare ajungand la 1413. Inspectoratul de Situații de Urgența Vrancea a executat 2 misiuni cu…

- Puțin dupa ora 19:00, un apel la 112 anunța producerea unui accident in afara localitații Urechești. Din primele cercetari, se pare ca un focșanean de 70 de ani a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate unui alt autoturism condus regulamentar de un barbat de 67 de ani. ,,Astazi, ora 19.10,…

- Un minor din Slobozia Cioraști, in varsta de 16 ani, impreuna cu un tanar de 24 de ani, din comuna Puiești, sat Macrina , județul Buzau, au talharit in seara de 22 ianuarie a.c. un barbat aflat in tren, alaturi de ei, pe ruta Focșani -Buzau. Pagubitul a fost batut și jefuit de 900 euro, […] Articolul…

- In urma cu puțin timp, un apel la 112 a sesizat faptul ca in localitatea Cimpuri a fost identificat un barbat decedat in propria locuința. Conform unor surse, ar fi vorba despre o sinucidere, barbatul amenințand de mai multe ori ca va recurge la acest gest. La fața locului au ajins echipaje de ambulanța…

- Trei echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea in cooperare cu SVSU Naruja au intervenit luni, 13 ianuarie a.c., pentru localizarea si lichidarea care a cuprins o gospodarie din localitatea Nereju Mic. Evenimentul a fost…

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta seara ca in zona Sud din municipiul Focșani a avut loc o altercație intre doua persoane. Din primele date, un barbat ar fi fost agresat de un vecin. Acesta a fost preluat de ambulanța pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar presupusul agresor va fi condus la sediul…

- Misiunea declanșata sambata seara zeci de polițiști, jandarmi și pompieri buzoieni, dupa ce o femeie din trafic a sunat la 112 spunand ca pe podul de la Maracineni se afla un barbat care s-ar putea sinucide, s-a incheiat dupa ce personajul vizat a fost descoperit. Sambata seara, o femeie a sunat la…