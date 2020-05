Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți vranceni au revenit acasa din strainatate. Mașinile vin in convoaie de la granița, iar ulterior sunt conduse de echipaje de jandarmi și poliție la baza mobila de triere amenajata in parcarea de la Dedeman. Este, in fapt, un cort unde cei reveniți din strainatate trebuie sa completeze o…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan și primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, mulțumesc angajaților celor doua instituții și ai instituțiilor din subordine, pentru ca, in ciuda riscurilor la care se expun, aceștia asigura continuitatea serviciilor publice. Consiliul Județean…

- Prețurile au luat-o razna! Și asta s-a intamplat pentru ca, odata cu decretul privind instaurarea starii de urgența, nu a fost adoptat și actul normativ care ar fi plafonat prețurile. Speculanții au fost lasați sa profite de criza și sa-și umple buzunarele pe spatele suferinței oamenilor. Guvernul trebuie…

- Doamnele și domnișoarele din Panciu au primit, luni, marțișoare și flori, din partea primarului Iulian Nica. Bucuria primaverii a ajuns la Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Gradinița nr. 1, Gradinița Crucea de Sus, Administrația Financiara – Trezoreria Panciu, Spitalul…

- Siguranța cetațenilor este prioritara pentru Primaria Municipiului Focșani In urma apariției in mediul on-line a unei filmari in care un caine pare a fi agresat de catre lucratori din cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, facem urmatoarele precizari: Pentru a raspunde unor sesizari…