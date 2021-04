ULTIMA ORA S&P modifică perspectiva la pozitivă/ De ce ar trebui să ne intereseze ratingul Agenția de rating S&P a pastrat calificativul BBB-, dar a modificat perspectiva la stabila pentru România.



Stire in curs de actualizare

De ce ar trebui sa ne intereseze ratingul

Țarile au un calificativ când se împrumuta. Acesta variaza de la investiție (AAA – BBB- în cadrul S&P - depinde de agenția de rating – Ba1 la Moody’s). Noi suntem cu o treapta deasupra &"subinvestiție&", adica junk sau gunoi.



Diferența dintre o țara junk și una recomandata pentru investiții care se împrumuta este foarte mare.



Diferența… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, astazi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante: Practic, bugetul de pensii din bugetul asigurarilor…

- Bugetul pentru anul curent este unul de functionare si nu de dezvoltare, iar din el lipseste in totalitate perspectiva umana, a declarat, marti, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul, intr-o dezbatere despre buget, fosta consiliera a lui Emil Boc pe vremea cand era…

- Un nou studiu realizat de Ipsos la începutul lunii februarie 2021 indica faptul ca intenția de vaccinare a crescut semnificativ. E drept, 13% dintre români nu intenționeaza sa se vaccineze, aceste persoane provenind în special din rândul tinerilor de 16-24 ani (23%). Alți 7%…

- Scandalul uriaș de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de useristul Claudiu Nasui, generat de suspiciunile de fraudare a modului de acordare a granturilor europene pentru investiții, destinate celor circa 27.000 de IMM-uri prin Masura 3, a ajuns intr-un punct critic incredibil.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a estimat, la Antena 3, ca premierul Florin Citu nu va fi in masura sa prezinte foarte curand proiectul de buget. Potrivit fostului premier PSD, proiectul trebuie discutat si negociat cu oficialii Comisiei Europene, iar asta se va intampla cu ocazia…

- Moody's arata ”foarte marea capacitate a Germaniei de a aplica politici bugetare eficiente si de a-si desfasura largile rezerve bugetare in vederea limitarii impactului covid-19”, dar si ”vasta sifoarte competitiva economie germana care conduce la un venit pe cap de locuitor foarte mare”. Agentia saluta…

- Moody's subliniaza ”foarte marea capacitate a Germaniei de a aplica politici bugetare eficiente si de a-si desfasura largile rezerve bugetare in vederea limitarii impactului covid-19”, dar si ”vasta sifoarte competitiva economie germana care conduce la un venit pe cap de locuitor foarte mare”. Agentia…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a spus, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori in Guvernul Citu…