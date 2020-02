Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean italian a fost identificat dupa ce a lovit cu masina un adolescent de 14 ani care traversa pe trecere o strada din Focșani pe trecere si a fugit. Polițiștii au stabilit ca șoferul era baut, transmite agerpres. Accidentul a avut loc luni seara pe o trecere de pietoni din Focșani, unde un…

- In seara de luni, 3 februarie, un copil de 14 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni, in timp ce traversa regulamentar Bulevardul Garii, din Focșani. In urma cercetarilor facute pentru stabilirea cu exactitate a modului de producere a evenimentului, a fost identificat barbatul care a produs accidentul.…

- Conform IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident in Focșani, zona Gara. Din primele informații, la o trecere de pietoni de pe Bulevardul Garii, un autoturism a acroșat un pieton in varsta de 14 ani, angajat in traversarea regulamentara a strazii pe marcaj…

- La data de 29 ianuarie a.c., ora 23.35, un barbat de 38 de ani, din comuna Timboiești, a condus o autoutilitara pe DC 175, in localitatea Timboiești, iar intr-o curba ușoara la dreapta a pierdut controlul asupra direcției de mers, a intrat in șanțul din partea dreapta a direcției sale de deplasare,…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, pe DN 25, la Tudor Vladimirescu, in județul Galați. Un autocar al unei firme din Focșani, cu 34 de pasageri la bord plus șoferul a intrat in coliziune cu o autoutilitara in care se afla doar șoferul. In urma…

- * Focșanenii antrenați de Gica Mihai au caștigat la ambele categorii de varsta! ”AutoVip Kids Cup”, competiția organizata la Sala Polivalenta din Focșani in zilele de 14 și 15 decembrie, a fost un veritabil eveniment fotbalistic pentru copii din categoriile de varsta 2011 și 2012. A fost un eveniment…

- Un copil a fost lovit de o mașina condusa, din primele informații, de o femeie. Accidentul a avut loc pe strada Brailei, in zona supermarket Kaufland. Oamenii au sunat la 112, in zona adunandu-se mai multe persoane. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! Copil lovit de o mașina, pe strada Brailei,…