Stiri pe aceeasi tema

- O posibila rebeliune militara este în desfașurare marți în apropierea capitalei maliene Bamako, potrivit ambasadei Norvegiei și unei surse Reuters din domeniul securitații. Din luna octombrie a anului trecut, România contribuie la eforturile internaționale de menținere a pacii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, despre pandemia de coronavirus, ca Romania se afla la un nivel de platou si ca autoritatile au reusit sa stopeze cresterea dupa ce au avut la dispozitie parghiile legale necesare. El crede ca intr-un interval de timp rezonabil putem asista la o scadere a numarului…

- Un elicopter IAR-330 Puma L-RM al Forțelor Aeriene Romane din cadrul detașamentului Carpathian Pumas a fost avariat de o furtuna. Aeronava se afla la sol, in baza Douentza din Mali. MApN anunța ca niciun militar nu a fost ranit in urma acestui incident. Militarii romani executau, cu doua elicoptere…

- "Nu merg in vacanța. I-am indemnat pe romani sa mearga in vacanța in Romania. Avem o țara superba, sunt atatea locuri frumoase de vazut. Chiar i-aș sfatui sa renunțe la turismul intensiv in locații unde e aglomerație. Se pot duce intr-o mulțime de locuri frumoase in țara", este de parere prim-ministrul.…

- ”Este vorba de 38 de paturi, 14 paturi sunt pentru tratarea persoanelor aflate in stare grava, alte 14 pentru persoanele aflate in stare intermediare și un numar de 10 paturi pentru persoanele care au simptome și sunt suspecte de a fi infectate cu COVID-19. Impreuna cu Raed Arafat am luat decizia…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de trendul crescator al cazurilor noi de coronavirus in Romania, precizand, duminica, la Digi 24, ca acesta nu poate scadea din senin.Alexandru Rafila a mai declarat ca, pentru a stabili cat mai exact faza evoluției…

- ”Pot sa va informez ca de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de distributie a gazelor naturale. Avem Decizia 4460/ 7.7. 2020, care ne-a fost comunicata. Romania incepand de ieri poate sa deruleze programul national de racordare a reteaua de distributie a gazelor…

- Cat timp suntem apropiati, in spatii inchise, ne putem infecta cu coronavirus, avertizeaza Nelu Tataru. Ministrul Sanatații spune ca, in prezent, principalul fel de transmitere este cel aerogen și inca se mentine in Romania.