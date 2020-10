Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan, președintele organizației Vrancea a Partidului Social Democrat, a fost schimbat astazi de la conducerea filialei social-democrate, in cadrul Consiliului Național al partidului. I s-a propus preluarea șefiei organizației primarului municipiului Focșani, Cristi Misaila, dar acesta a refuzat.…

- Marcel Ciolacu ar vrea sa-l instaleze la sefia filialei pe Cristi Misaila, primarul orasului Focsani, care l-a invins la alegerile locale din 27 septembrie pe ministrul Dezvoltarii Ion Stefan. Citeste si Marcel Ciolacu: Alegerile parlamentare nu se vor putea organiza. Vom ajunge la peste 3.000…

- UPDATE Liderul PSD Marcel Ciolacu a primit rezultatul testului COVID-19 și a aflat ca nu este bolnav. Alaturi de Ciolacu s-a testat și Paul Stanescu, precum și Vasile Dincu. Ciolacu, Stanescu și Dincu s-au testat miercuri pentru SARS-CoV-2, iar rezultatul venit joi dimineața arata ca niciunul dintre…

- Panica in PSD. Trei lideri PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns in spital. Aceștia s-au intalnit vineri, inaintea alegerilor locale, cu Marcel Ciolacu, liderul partidului. Președintele PSD și-a facut deja testul anti-COVID și a intrat in izolare. Același lucru a facut și secretarul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dancu si secretarul general al PSD, Paul Stanescu au facut o vizita de lucru in judetul Dambovita. Liderii de la centru au avut o intalnitre cu toti candidatii social-democrati damboviteni la alegerile din 27 septembrie.Liderul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și secretarul general al partidului, Paul Stanescu, au ajuns in aceasta dupa-amiaza la Vaslui. Aceștia s-au reunit la Clubul Pescarilor cu Dumitru Buzatu și mai mulți primari PSD din Vaslui, pentru a discuta despre alegerile locale programate pe 27 septembrie. Articolul…

- Potrivit surselor din partid, citate de Digi24, in cadrul ședinței vor fi analizate motivele pentru care PSD nu a reușit demiterea Guvernului, deși Ciolacu anunța cu cateva saptamani in urma ca se bazeaza pe 250 de voturi. De asemenea, va fi discutata și situația parlamentarilor care au absentat luni.…

- Liderii PSD s-au întâlnit joi, în ședința de urgența pentru a discuta strategia pentru moțiunea de cenzura. În spatele ușilor închise președintele PSD, Marcel Ciolacu le-a pus pesediștilor ca este îngrijorat de negocierile pe care liberalii le poarta cu parlamentarii…