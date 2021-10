Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 56.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.672.234 de persoane vaccinate, din care 5.466.999 cu schema completa. DOCUMENTUL poate…

- Un numar de 30.487 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, anunța Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore, 6.336 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson, 6.765 prima doza de Pfizer BioNTech, 1.697 a doua doza de…

- Aproape 43.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.502.542 de persoane vaccinate, din care 5.353.033 cu schema completa. DOCUMENTUL poate…

- Peste 18.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.426.518 de persoane vaccinate, din care 5.298.707 cu schema completa. DOCUMENTUL poate fi…

- Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.384.683 de persoane vaccinate, din care 5.264.610 cu schema completa. DOCUMENTUL poate fi…

- Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate luni de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 12.106 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.…

- Sub 9.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.231.401 persoane vaccinate, din care 5.112.870 cu schema completa. 8.695 de persoane au fost…

- Peste 13.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.197.165 de persoane vaccinate, din care 5.075.202 cu schema completa. Potrivit CNCAV, 13.409…