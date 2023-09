Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea Hidra”, derulata in aceasta dimineața de polițiștii și D.I.I.C.O.T , in data de 14 septembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, efectueaza 11 percheziții domiciliare,…

- Ofiterii antidrog efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti, in doua dosare ce privesc furnizorii de droguri la petreceri private la care participau adolescenti proveniti din familii cu importante posibilitati materiale. „La data de 14 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Ofiterii antidrog efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti, in doua dosare ce privesc furnizorii de droguri la petreceri private la care participau adolescenti proveniti din familii cu importante posibilitati materiale. „La data de 14 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- La data de 14 septembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, efectueaza 11 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, in doua cauze penale, pentru investigarea unor infractiuni…

- Ofiterii antidrog efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti, in doua dosare ce privesc furnizorii de droguri la petreceri private la care participau adolescenti proveniti din familii cu importante posibilitati materiale. „La data de 14 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate București și procurorii DIICOT au facut joi dimineața, 14 septembrie, 11 percheziții domiciliare „pentru investigarea unor infracțiuni de trafic ilicit de droguri, punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri, precum și infracțiuni…

- Familia lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a produs un accident teribil in 2 Mai, este vizata de mai multe percheziții in cadrul acestei operațiuni. Sunt vizați de percheziții mai mulți oameni din anturajul familiei lui Vlad Pascu, majoritatea perchezițiilor sunt in Capitala. Dosarul ar fi fost preluat…

- Astazi, 4 iulie, politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, pun in executare 31 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi,…