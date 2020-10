ULTIMA ORĂ Metrorex anunță că impune RESTRICȚII Metrorex anunta o serie de masuri ce vor fi aplicate, incepand de marti, 20 octombrie, pentru prevenirea supraaglomerarilor, in vederea limitarii riscului de raspandire a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 pe parcursul calatoriei cu metroul. Conform unui comunicat de presa al societatii de transport, transmis AGERPRES, personalul Metrorex cu atributii in supravegherea accesului in statii, personalul de conducere a trenului, precum si alt personal Metrorex vor avea sarcini directe de urmarire a nivelului de aglomerare a statiilor. Astfel, pentru evitarea situatiilor de supraaglomerare, calatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Personalul de paza sustinut de Politia Metrou si alte forte de ordine publica vor limita, dupa caz, accesul calatorilor in statiile de metrou pentru evitarea supraaglomerarii, informeaza Metrorex intr-un comunicat citat de Agerpres.

