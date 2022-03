Ultima ora!: Instanta a anulat o hotarare a Consiliului Local Constanta, la cererea unei scoli din oras (MINUTA)

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii care au promovat proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor de director, sesiunea 2022, au formulat optiunile pentru unitatile scolare care au posturi vacante si pentru care vor fi evaluati prin interviu. In Dolj si in aceasta sesiune sunt mai multe optiuni decat functii. Cu toate…

- Decebal Fagadau, fostul primar al Constantei, a fost prezent ieri, 25 februarie 2022, la Sectia penala a Tribunalului, acolo unde judecatorii au deschis dosarul in care edilul a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie. Magistratii au fost nevoiti sa amane procesul, pe fondul lipsei raportului…

- Secția a II-a civila și de de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Prahova a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de consilierii campineni Cezar Grama și Aron Sabo in dosarul care are ca obiect anularea hotararii Consiliului Local prin care s-au aprobat documentația…

- Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanta Chemati in proces au fost si Consiliul Local Constanta, dar si Municipiul Constanta prin Primar, in actiunea deschisa de parintii baiatului ce a fost muscat, insa Judecatoria Constanta a decis ca doar firma de ecarisaj sa achite daunele morale. Decizia…

- Astazi, 30 ianuarie, este celebrata Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala, menita sa promoveze armonia, toleranta, solidaritatea, respectarea drepturilor omului, valori umane care contribuie la buna intelegere si convietuire.Spun reprezentantii Politiei Romane ca scopul acestei zile este…

- Furtul comis de o persoana cu masca sanitara pe fata este infracțiune calificata: Decizie a ICCJ Furtul comis de o persoana cu masca sanitara pe fata este infracțiune calificata: Decizie a ICCJ In cazul unei persoane care comite un furt avand masca sanitara de protectie, intr-un spatiu unde purtarea…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) are termen pana la 1 aprilie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de procuroarea Adina Florea in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat referindu-se la lipsa testelor de saliva in scoli in aceasta saptamana ca nu il intereseaza explicatiile si este nevoie de acestea pentru a avea un mediu sigur in unitatile de invatamant.