Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 iunie 2020, am avut deosebita placere de a premia pentru longevitate doi dintre seniorii orașului nostru – soții Elisaveta și Neculai Roman, in varsta de 94 și respectiv 93 ani. Impreuna de 69 de ani, doamna Roman ne-a spus ca este mandra ca aproape a ajuns la varsta casatoriei dintre MS Regele…

- Intrerupem alimentarea cu apa potabila in zona Punctului Termic nr. 10 din Focșani – miercuri, 24 iunie 2020, in intervalul 9:00-14:00, in vederea realizarii unei lucrari de intervenție pe rețeaua publica de alimentare cu apa. Afectați de aceasta oprire temporara sunt utilizatorii de pe urmatoarele…

- Campionatul Ligii Naționale de handbal masculin a fost oprit dupa etapa a 23-a. Era intr-o vineri, 23 martie, la o zi dupa ce echipa Focșaniului jucase fara spectatori cu Steaua București in Sala Polivalenta. In acel moment – și de atunci incoace a devenit evident ca este aproape imposibil sa se mai…

- Publicata de Monitorul de Vrancea pe Sambata, 18 aprilie 2020 „Va ramane pentru totdeauna de neințeles faptul ca, in noaptea Invierii din anul 2020, creștinii din intreaga țara au fost privați de dreptul și fericirea de a primi, direct și personal, Sfanta Lumina ce izvoraște din mormantul lui Hristos…

- SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREFECTULUI JUDEȚULUI VRANCEA Domnule Prefect Berbece Gheorghița, Prin adresa nr. 4624/6.04.2020, ne solicitați sa preluam „deindata” contractele de cazare pentru centrele de carantina de pe raza Focșaniului, recunoscand astfel ca nu aveți competența necesara gestionarii…