- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, in data la 10 august 2018, la care sunt anuntate sa participe 1 milion de persoane.

- Primaria Capitalei a decis sa aprobe mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, dupa ce initial se vorbea despre un refuz al autoritatilor localeMintingul este unul la care se anticipeaza o prezenta sporita a romanilor din Diaspora, care doresc sa protesteze la adresa Coalitiei PSD-ALDE…

- Avand in vedere ca in ultimele zile, in spațiul public, au aparut informații pe care Primaria Capitalei le considera eronate, cu privire la organizarea manifestatiei din Piața Victoriei din data de 10 august, institutia vine cu o serie de precizari

- Primaria București nu a avizat mitingul diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, motivul fiind ca manifestarea incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul in comun sau functionarea institutiilor publice. Gabriela…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu neautorizarea mitingului din Piata Victoriei la care si-au anuntat participarea romanii din diaspora, ca „1 milion de participanti, potrivit cifrei inaintate de catre organizatori, ar perturba grav activitatea si libera circulatie…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Potrivit unui proiect de hotarare aprobat vineri in sedinta CGMB, Primaria Capitalei urmeaza sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru primul din cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei. Traseul este cuprins intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime…