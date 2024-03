Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, s-a declarat incantata, duminica, la Antena 3, de faptul ca in urma discuțiilor din coaliția de guvernare și a sondajelor de opinie a devenit „prima opțiune” a social-democraților pentru a candida la Primaria Generala a Municipiului București. Purtatorul…

- PSD și PNL nu au gasit un candidat la Primaria Capitalei care sa fie votat de alegatorii ambelor partide, așa ca ar putea merge fiecare cu candidatul lui pentru aceasta funcție. O decizie va fi luata joi.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat luni seara ca fostul fotbalist Ionut Lupescu este „testat” de PNL in sondajele de opinie in urma carora va fi desemnat candidatul la Primaria Capitalei. „Ne-am uitat si am cautat sa vedem acei oameni care au in spate un background, inclusiv managerial. Ionut…

- Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) se pare ca se indreapta spre o alianța pentru susținerea unui candidat comun la Primaria Capitalei. Surse neoficiale apropiate lui Marcel Ciolacu au indicat ca, pe langa Gabriela Firea și Sebastian Burduja, exista inca doua propuneri…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida oficial la Primaria Sectorului 5. Aceasta decizie vine in contextul in care Cristian Popescu Piedone…

- Primarul sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a avut marti o intalnire cu presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, si presedintele PSD Marcel Ciolacu, ocazie cu care au discutat si despre posibilii candidati la Primaria Capitalei. „Am susținut ceea ce am spus, ca…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, la Antena 3, dupa o discuție cu liderul PSD despre o candidatura a sa la Primaria Generala, ca s-a referit la propria persoana atunci cand a spus ca nu o poate susține pe Gabriela Firea „pentru ca orice cal devine gloaba”…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…