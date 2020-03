Consiliul Județean Vrancea a aprobat azi, in ședința extraordinara, alocarea sumei de 11 milioane de lei pentru Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” Focșani. Suma va fi folosita pentru achiziționarea de materiale sanitare, dezinfectanți, medicamente și achiziționarea de aparatura medicala folosite in lupta cu coronavirus. Este vorba in special de concentratoare de oxigen, aparate de […] Articolul ULTIMA ORA! Consiliul Județean a alocat 11 milioane de lei Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .