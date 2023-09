Ultima oră! Artistul Guess Who, prins drogat la volan în București Potrivit unor surse din Poliție, Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de Guess Who, a fost prins drogat la volan in București. “La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un barbat in varsta de 37 de ani. In urma testarii preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana in cauza a fost condusa la sediul I.N.M.L., in vederea prelevarii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

