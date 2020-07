ULTIMA ORĂ! Accident pe E85, la Călimănești; trei persoane rănite Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe E 85, in zona localitații Calimanești. Din primele date, in accident a fost implicat un autovehicul și sunt trei victime, dintre care o persoana este incarcerata. Conform unor surse, la fața locului intervine un echipaj al pompierilor din Adjud cu o autopeciala de […] Articolul ULTIMA ORA! Accident pe E85, la Calimanești; trei persoane ranite apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

