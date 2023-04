Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 aprilie 2023, la ora 10:44, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat inconștient, aflat in interiorul unui autoturism, langa o stupina pe un camp, intre localitațile Bolotești și Ivancești. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip…

- La ora 10.07, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei spre Bolotești: un autoturism intrat in coliziune cu un stalp. La solicitare s-au deplasat trei echipaje SAJ de urgența, unul tip C2 cu medic și doua echipaje tip B 2 cu asistent. La accident s-au identificat…

- Purtatorul de cuvant al SAJ Vrancea transmite: La ora 8.12, Serviciul de Ambulanța Județean Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei, zona targului de animale, 3 autoturisme implicate. La accident se deplaseaza in echipaj Saj de urgența tip C2 și un echipaj Saj de urgența…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Slobozia Cioraști. Din primele informații, se pare ca au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita. ,,La ora 18:18, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Slobozia Cioraști, zona manastirii.…

- Astazi, ora 18.00, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Pufești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre doua tiruri și un autoturism. O persoana este momentan incarcerata. Se circula alternativ, pe un singur sens de mers. La Golești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre […]…

