Academia de Politie a fost inchisa pana la finalul anului, dupa ce in spatiul public au aparut imagini care aratau conditiile insalubre in care erau tinuti studentii. „Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului.Dupa 10 zile in care am aratat condițiile insalubre, precare, periculoase, mizere, ce nu puteau fi comparate nici macar cu cele din penitenciare, Consiliul de administrație și Senatul Academiei de Poliție “A. I. Cuza” au luat decizia de a trimite studenții acasa, cel puțin pana dupa sarbatorile de iarna.Aceasta decizie vine in contextul presiunii mediatice dar…