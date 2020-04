Stiri pe aceeasi tema

- Bodo Elod Barna, primarul comunei Panet, județul Mureș, a transmis in mod transparent primul caz confirmat COVID-19 la un locuitor din Santioana de Mureș. Pentru o corecta informare, redam integral comunicatul primarului: “Comunicat important legat de primul pacient infectat cu Covid-19 din comuna.…

- Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a emis astazi aceasta ordonanta. Publicam integral ordonanța: ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalfi Szabolcs, a anunțat joi seara, pe pagina sa de Facebook, inregistrarea la nivelul localitații a primului pacient infectat cu noul Coronavirus. Redam, in randurile de mai jos, mesajul primarului comunei Sangeorgiu de Mureș: ”1. E bine ca ”doar acum”…

- Una din cele doua bucatarii ale Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost inchisa, iar 17 angajati s-au autoizolat la domiciliu, intrucat o bucatareasa a fost testata pozitiv cu COVID-19, dupa ce a prezentat afectiuni respiratorii. “Cand a prezentat tuse s-a facut testare. Este pozitiva si am declansat…

- Pana la data de 14 aprilie 2020, in comuna Craciunesti din judetul Mures au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Totodata, au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane (contacti). De asemenea, in 7 dintre 76 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…

- Dintre acestea, 47 au fost vindecate, iar 5 au decedat. In județul Mureș sunt in total 9 cadre medicale infectate, in Covasna 21, iar in Brașov 24. Harghita nu are niciun caz. Datele au fost centralizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” pe platforma publica lansata ieri pentru monitorizarea infectarii…

- Pana astazi, 14 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 229 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) Sursa articolului: OFICIAL, MUREȘ: 229 de cazuri COVID, 18 vindecați, 16 decese Credit autor: Diana Panca. Source

- Procuratura din Milano suspecteaza ca exista persoane care fac specula cu masti si dezinfectanti si le vand la suprapret pe internet. Speculanții profita de situatia actuala care, in unele cazuri, s-a transformat in panica, cauzata de raspandirea Covid-19 in nordul tarii, scrie Corriere della Sera.…