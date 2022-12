Stiri pe aceeasi tema

- Aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane executa, marti, zboruri de antrenament la inaltimi mici in sud-estul tarii. Zborurile vor avea loc la altitudini de 150-2.000 m inaltime fata de sol. „Aceste activitati de zbor, planificate cu un an inainte, sunt executate in conformitate cu…

- Hopes that the euro zone can stave off a recession got a boost as Germany defied expectations by reporting another quarter of economic growth, though momentum slowed dramatically in France and Spain, according to Bloomberg. Surging energy prices, record inflation and rising interest rates are weighing…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a postat, joi, pe pagina sa de Facebook, un nou videoclip asemanator celor utilizate in campaniile electorale. Dupa ce miercuri, PSD și Ciolacu au lansat, cu un videoclip similar, un atac la PNL și la președintele Klaus Iohannis pe tema majorarii pensiilor, șeful PSD…

- Dezideriu Bun, a fost și eclipsa parțiala de Soare, acest eveniment istoric pe care unii au incercat sa il traiasca privind direct cu ochii limpezi și superbi in soare, pentru ca, nu-i așa, avertismentele sunt doar pentru fraieri. Dar cine sunt eu sa judec, abia termin sticla asta de whisky și cred…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator, explica, referitor la consecințele deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, ca aproape toate dosarele inca deschise și in care sunt vizate fapte comise inainte de 2014 ar putea fi inchise. Adrian Toni Neascu este de parere ca in…

- PSD a anunțat luni seara, dupa ședința de urgența a Biroului Permanent al partidului, ca cere o ședința de coaliție cu PNL și UDMR marți dimineața, chiar in ziua in care președintele Klaus Iohannis va prezida Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Purtatorul de cuvant al PSD susuține ca abia dupa ședința…

- Romanii care se gandesc deja la vacanta la mare de vara viitoare au la dispozitie primele pachete turistice din programul Inscrieri Timpurii, prin care isi pot rezerva sejurul chiar si la jumatate de pret, anunta Litoralulromanesc.ro. La un hotel de trei stele din Jupiter, o noapte de cazare cu mic…

- Lista transmisa recent de catre ANAF Politiei, cu cele aproape 53.000 de firme care inregistreaza restante la impozite si contributii cu retinere la sursa, nu reprezinta o sesizare penala, deoarece simpla transmitere a unui fisier nu intruneste conditiile de fond si de forma impuse de legea procedural…