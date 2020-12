Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamâna aceasta în Marea Britanie a primit numele Margaret, în onoarea primei persoane vaccinate împotriva maladiei COVID-19 în aceasta tara, informeaza DPA.Margaret Keenan, în vârsta de 90 de ani, a fost prima persoana…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- O noua ipoteza este verificata de medici, dupa un numar in creștere a cazurilor noi de diabet inregistrate dupa aparenta vindecare de COVID-19 a unor pacienți din SUA și Marea Britanie, relateaza Reuters. Unii experți sunt convinși ca COVID-19 poate declanșa apariția diabetului – chiar și la unii adulți…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…