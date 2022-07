Uimitorul concurs de arhitectură (1) Piata Palatului este locul sensibilitatilor adanci. Misterul stratificat in milenii de istorie vie te invaluie din toate dimensiunile spatiului cu larga, profunda respiratie. Trairile acestea se intampla in ciuda urbanismului fara reguli, cu arhitecturi ireal de diverse fara simpatii reciproce, dominate de pitorescul flamboaiant al Palatului Culturii. Sau tocmai de aceea... Poate spatiul fluid, ondulat, liber, din capatul singurei, emblematicei, enigmaticei axe urbane a orasului este raspunsul locului, venit din vechime, la monumentalitatea densa, pietrificata, a pietelor occidentale. Meditatia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

