- UEFA a luat decizia bizara de a initia proceduri judiciare impotriva unei mici pizzerii din Germania din cauza numelui unui produs, informeaza dailymail.co.uk. Forul european a decis sa ia masuri impotriva Pizza Wolke, o mica pizzerie situata in orasul Giessen, langa Frankfurt, pentru ca una dintre…

- Sindicatul de politie german GdP îsi exprima temerea ca politistii se pot confrunta cu probleme psihologice din cauza desfasurarii lor în mod repetat la protestele împotriva masurilor anti-coronavirus, noteaza miercuri DPA, citata de Agerpres. "Multe proteste (împotriva…

- Proteste de amploare au avut loc, miercuri seara, in cel de-la treilea oraș din Germania. In Munchen, capitala landului Bavaria, circa 5.000 de persoane s-au exprimat impotriva restrictiilor anti COVID-19. Manifestația a degenerat in acte de violenta impotriva politiei si a presei.

- Anamaria Prodan a scos artileria grea la inaintare, iar dupa ce a depus doua plangeri penale impotriva lui Laurențiu Reghecampf, cea de-a treia plangere e pentru Corina Caciuc. Impresara a dat-o in judecata pe iubita inca soțului ei, pe motivul ca ii poarta hainele și gențile. Potrivit surselor…

- Rapperul american Slim 400 a fost impușcat mortal in Los Angeles, miercuri noapte. Vincent Cohran – numele sau real – avea 33 de ani, informeaza Digi24 . Motivul pentru care a fost ucis nu este cunoscut, insa in atac ar fi fost implicate mai multe persoane, potrivit TMZ . In anul 2019, rapperul a mai…

- Germania recomanda ca persoanele cu varsta sub 30 de ani sa fie vaccinate impotriva COVID-19 doar cu serul de la Pfizer/BioNTech. Motivul pentru care autoritațile sanitare au luat aceasta decizie este deoarece dupa imunizarea cu acest ser au fost raportate mai putine cazuri de inflamatii cardiace…