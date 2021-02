Stiri pe aceeasi tema

- UEFA considera ca atitudinea lui Sebastian Colțescu nu a fost rasista atunci cand a folosit cuvantul „negru”, referindu-se la un oficial al echipei Istanbul Basaksehir. Decizia vine la doua luni de la meciul dintre Paris Saint-Germain si echipa turca, partida arbitrata de o delegație din Romania. Jocul…

- Articol inedit in presa maghiara. Jurnalistul Pataki Tamas de la publicația Magyar Nemzet (Națiunea Maghiara) a scris joi un editorial sub titlul „Je suis roman”, in care acuza reacțiile exagerate din jurul scandalului de rasism cauzat de afirmația arbitrului roman Sebastian Colțescu, la meciul Paris…

- Magyar Nemzet publica un articol intitulat ”Je suis roman” in care considera ca arbitrul roman Sebastian Colțescu este victima ”poliției gandirii”, a observat Newsweek Romania. ”Negru. In romana, asta inseamna negru. Nici mai mult, nici mai puțin. Cand Sebastian Colțescu a rostit acel cuvant, nu ar…

- Aceasta intalnire a fost intrerupta, marti, la scorul de 0-0, dupa ce arbitrului de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" pentru a-i indica centralului Ovidiu Hategan o persoana din staff-ul oaspetilor - antrenorul secund Pierre Webo - care trebuie sanctionata pentru proteste. Jucatorii…

- "Baiat bun, arbitru foarte bun", l-a numit Jose Mourinho, antrenorul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, pe Ovidiu Hategan, care a condus la centru meciul Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, ce a fost intrerupt marti dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a fost acuzat ca ar fi facut…

- Meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir a fost intrerupt in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, romanul Sebastian Coltescu, relateaza AFP. Foto: (c) IAN LANGSDON/EPA Staff-ul…