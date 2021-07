Stiri pe aceeasi tema

- Anglia s-a calificat in finala Euro 2020, dupa un penalty controversat obținut de atacantul Raheem Sterling, in prelungirile partidei cu Danemarca (2-1), disputate miercuri, la Londra, in penultimul act al competiției. Cu toate ca numeroși oameni din lumea fotbalului au susținut ca nu a fost penalty,…

- Anglia va evolua in finala Campionatului European, dupa succesul obținut, miercuri, pe „Wembley”, impotriva Danemarcei, scor 2-1 dupa prelungiri. Nordicii au deschis scorul prin Mikkel Damsgaard (30), iar gazdele au egalat datorita unui autogol marcat de Simon Kjaer in minutul 39. In repriza a doua…

- Tabloidele engleze și daneze au început ironiile înainte de semifinala din aceasta seara de pe Wembley. The Sun a ironizat Danemarca folosind baconul deoarece noridicii sunt mari importatori de șunca în Anglia, în timp ce danezii s-au folosit de vikingi pentru a ”navali”…

- Selectionatele Angliei si Danemarcei se infrunta, astazi, de la ora 22.00, pe stadionul „Wembley“ din Londra, in cea de-a doua semifinala de la EURO 2020 . Ambele formatii au avut parcursuri interesante la acest turneu final. Meciul va fi condus de o brigada olandeza, compusa din Danny Makkelie (central),…

- Italia și Spania se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o semifinala de vis pe Wembley! Squadra lui Mancini a defilat de-a dreptul pana acum la EURO 2020, in timp ce „La Roja” a tremurat serios atat pentru calificarea din grupe, cat și pentru accesul in careul de ași de la Campionatul European. Spania…

- Marți, 6 iulie , la EURO 2020 se va juca prima semifinala in care Italia și Spania iși vor da intilnire pe stadionul Wembley din Londra. Italia este singura echipa de la acest turneu final care a inregistrat pina acum cinci victorii in toate cele cinci meciuri disputate. In optimi și sferturi, Italia…

- Selecționala Angliei s-a calificat in penultimul act al competiției dupa ce a trecut lejer de Ucraina, 4-0 (1-0), la Roma, pe „Olimpico”, in ultimul sfert de finala. „Leii britanici” vor evolua in semifinale contra Danemarcei, care a depașit tot sambata, 3 iulie, reprezentativa Cehiei . 0-0 cu Scoția,…

- Comisia de apel a UEFA a decis miercuri sa suspende "pana la noi ordine" procedura deschisa impotriva lui Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino, cele trei cluburi care nu au renuntat la efemerul proiect al unei Super Ligi europene private, transmite AFP. UEFA a anuntat pe 25 mai ca a deschis…