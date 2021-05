Stiri pe aceeasi tema

- Documentul de 81 de pagini, publicat prima oara de Politico, afirma ca ”supravegherea nediscriminatorie a persoanelor ar trebui sa fie interzica atunci cand este aplicata intr-o maniera generalizata, tuturor persoanelor, fara diferentiere”. Metodele de supraveghere pot include monitorizarea si urmarirea…

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Vaccinul rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V" este cu siguranța un preparat bun și se numara printre candidații pentru utilizare in Uniunea Europeana. Dupa cum scrie tass.ru, despre acest lucru a declarat miercuri Comisarul European pentru Piața Interna, Thierry Breton in cadrul unei conferințe…

- "AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a accelera aprovizionarea", a declarat un purtator de cuvant.Confruntat cu dificultati de productie, grupul a decis sa apeleze la siturile sale de productie…

- Uniunea Europeana va cere Statelor Unite sa permita exportul de milioane de doze de vaccin AstraZeneca în Europa, în condițiile în care Bruxelles-ul se lupta sa acopere lipsurile din campania de imunizare contra Covid-19, scrie Financial Times. Comisia Europeana intenționeaza…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca va propunere prelungirea cu zece ani a actualului sistem de tarifare in telefonia mobila, care permite utilizarea rezonabila fara taxe suplimentare de roaming in spațiul Uniunii Europene. Actualul sistem a intrat in vigoare in statele Uniunii Europene din 2017,…