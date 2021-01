UE va obliga companiile farmaceutice să respecte contractele semnate pentru livrarea de vaccinuri anti-Covid La postul de radio Europe 1, Michel a spus: „Planuim sa facem companiile farmaceutice sa respecte contractele pe care le-au semnat... prin utilizarea mijloacelor legale pe care le avem la dispozitie”. Pfizer a spus saptamana trecuta ca va incetini temporar livrarile catre Europa, pentru a opera modificari ce vor creste productia. Vineri, AstraZeneca a transmis ca livrarile initiale in regiune vor fi mai mici din cauza unei probleme de productie. Michel nu a mentionat despre ce posibile sanctiuni poate fi vorba, dar a spus ca UE insista pe transparenta privind motivele intarzierilor. El a precizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele de aprovizionare cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa ce Pfizer si AstraZeneca au anuntat ca vor intarzia livrarile catre Europa, informeaza Agerpres.

