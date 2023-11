UE va implementa mai mult personal la frontiera dintre Finlanda și Rusia pe fondul crizei de azil Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova ca direcționeaza migranți catre granița […] The post UE va implementa mai mult personal la frontiera dintre Finlanda și Rusia pe fondul crizei de azil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- European Border and Coast Guard Agency Frontex said on Thursday it will send more officers and other staff to Finland next week as the Nordic nation seeks to limit the number of asylum seekers coming via Russia, according to Reuters. Helsinki has accused Moscow of funneling migrants to the border from…

- Ahold Delhaize has agreed to buy Romanian grocery retailer Profi from private equity firm MidEuropa for 1.3 billion euros in a deal that will more than double the company’s operations in Romania, according to Reuters. The acquisition of Romania’s biggest food retailer by number of stores will broaden…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters . Mulți proprietari ruși de apartamente și case de vacanța din Finlanda au avut probleme cu plata…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, in Crimeea anexata ilegal de Rusia, a avertizat sambata asupra posibilitatii unui nou atac cu rachete ucrainene asupra orasului, la o zi dupa ce Kievul a lovit cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagra. A video appeared online that shows the…

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…

- Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament…