Noul Guvern de la Varsovia a obtinut concesii din partea Uniunii Europene, in cadrul eforturilor sale de a limita exporturile de alimente ucrainene, iar comisarul european pentru comert a declarat pentru Financial Times ca Bruxelles-ul va controla intrarile de produse agro-alimentare daca acestea risca sa duca la scaderea preturilor in Polonia si alte tari vecine Ucrainei.