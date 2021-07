Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, a avertizat ca regulile post-Brexit convenite pentru Irlanda de Nord ar putea avea un „efect terifiant” asupra companiilor care fac afaceri în aceasta provincie, relateaza DPA și Agerpres.Într-un interviu pentru publicatia…

- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana în ”razboiul cârnatilor”, cu privire la o amânare de trei luni - pâna la sfârsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP.Acest acord…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, s-a declarat luni ''increzator'' ca in urmatoarele 48 de ore va putea fi gasita o solutie la restrictiile post-Brexit cu privire la transporturile catre Irlanda de Nord ce provoaca un ''razboi al carnatilor''…

- Ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, i-a multumit vicepresedintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, pentru eforturile intense depuse in vederea asigurarii implementarii corespunzatoare a Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, precum si a acordurilor care reglementeaza…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…

- Regatul Unit a solicitat mai mult timp pentru a raspunde la actiunea in justitie initiata de Uniunea Europeana in legatura cu decizia unilaterala a Londrei de a suspenda parti din Protocolul privind Irlanda de Nord, a relatat miercuri postul public de televiziune irlandez RTE, potrivit Reuters.…