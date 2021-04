Stiri pe aceeasi tema

- ”Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA)”, justifica ea. ”Acest lucru permite libera circulatie si deplasari catre Uniunea Europeana (UE)”, iar ”un lucru este clar: cele 27 de state membre ii vor accepta, neconditionat, pe toti cei care sunt…

- Turisti americani urmeaza sa fie autorizati sa vina in Uniunea Europeana (UE) in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva covid-19, anunta presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american The New York Times (NYT). ”Americanii,…

- Compania franceza de biotehnologie Valneva a anuntat miercuri ca, in lipsa unui acord cu Uniunea Europeana, va face de acum inainte eforturi spre discutii pe baze bilaterale cu tarile care vor sa achiziționeze prin contract potențialul sau vaccin impotriva COVID-19, transmite AFP, citata de Agerpres.…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca, pana la jumatatea lunii iulie, populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar. ”Avem clar in mainile noastre capacitatea de…

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Agenția Europeana a Medicamentului ( EMA ) a dat miercuri o recomandare de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinului anti-Covid realizat de compania americana Johnson & Johnson, potrivit unui comunicat al instituției. Pentru autorizarea efectiva mai este nevoie de un pas formal. Vaccinul se administreaza…

- Șeful campaniei de vaccinare din Franța, Alain Fischer a declarat luni ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson ( J&J ) urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.Fischer a declarat la postul de televiziune BFM ca vaccinul ar putea intra in campania de vaccinare din Franța cel tarziu…