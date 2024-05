Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregatește sa porneasca o noua investigație cu privire la felul in care Meta gestioneaza postarile privind alegerile, conform celor de la The Guardian . Mai multe detalii ar urma sa fie anunțate in aceasta saptamana, insa se pare ca lucrurile care ii ingrijoreaza pe oficialii europeni…

- Carnea de pui și ouale din Romania, fara riscuri pentru consumatori! Rezultatele celor 2721 de probe analizate prelevate din carne de pasare și 481 probe prelevate din oua de consum, analizate pentru hormoni și alte reziduuri, date publicitații prin Raportul EFSA din data de 26 februarie 2024, reconfirma…

- Comisia Europeana a publicat marti un raport privind starea spatiului Schengen in 2023 si stabileste prioritatile pentru anul in curs. Documentul evoca „masurile istorice” pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la spatiul Schengen aerian și maritim, și amintește neaderarea cu granițele terestre ca pe…

- Apple, Meta Platforms și Google, parte a grupului Alphabet, se vor afla in centrul unei investigații cu privire la posibile incalcari ale legislației piețelor digitale (Digital Markets Act - DMA) din Uniunea Europeana. Potrivit unor surse avizate, aceasta investigație ar putea conduce la impunerea de…

- Comisia Europeana a inițiat o investigație oficiala privind platforma chineza de comerț electronic AliExpress, care este operata de gigantul tehnologic chinez Alibaba. Preocuparile se refera la posibila difuzare de conținut ilegal. Acesta este al treilea caz investigat in cadrul Actului legislativ privind…

- Comisia Europeana a initiat proceduri oficiale pentru a evalua daca este posibil ca AliExpress sa fi incalcat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) in domenii legate de gestionarea si atenuarea riscurilor, de moderarea continutului si de mecanismul intern de tratare a plangerilor, de transparenta…

- CE a initiat, luni, proceduri oficiale pentru a evalua daca TikTok a incalcat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) in domenii legate de protectia minorilor și transparenta publicitatii.

