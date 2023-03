Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii companiei Rombat, el afirmand ca Guvernul sprijina companiile care investesc in tehnologii care contribuie la sustinerea producerii de energie verde si consolidarea securitatii energetice. Alaturi de investitia…

- De la 1 iulie, bancile trebuie sa clasifice activele dincolo de obligativitatea actuala legata de imprumuturi solicitate in prezent, pentru a include investitiile in obligatiuni, creditele interbancare si activele in afara bilantului in cinci categorii, de la ”normal” la „pierdere”, conform regulilor…

- Impotmolit in sondaje, impovarat de ani, zdruncinat de incidentul cu balonul de spionaj chinez, presedintele Joe Biden va incerca marti, in fata Congresului, sa le spuna americanilor ca, in pofida tuturor vicisitudinilor, ramane cea mai buna optiune a lor, relateaza AFP. De la resedinta din Camp David,…

- Motivele sunt incertitudinea și o schimbare globala in logistica mondiala, care inca nu și-a revenit din criza din 2020-2022. Contractele pe mai mulți ani s-au transformat in pierderi. Companiile de asigurari apreciaza noile contracte cu o marja, ceea ce creeaza instabilitate. Prețul unitar al marfurilor…

- O analiza amanunțita realizata de publicația POLITICO a revizuirii planificate de catre UE a regulamentului sau farmaceutic. Poate Uniunea Europeana sa aduca medicamente extrem de scumpe in cele mai sarace parți ale Europei, sa gaseasca remedii pentru boli netratabile și sa rezolve problema rezistenței…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, dupa o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, ca romanii si companiile romanesti trebuie sa beneficieze de un tratament corect, similar oricarui cetatean sau companie europeana, ”cu atat mai mult cu cat intreaga…

- Acordul pentru energia verde semnat, sambata, la Bucuresti, intre Romania, Georgia, Ungaria si Azerbaidjan prevede realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrica de aproape 1.200 de kilometri, realizat in sase ani. Se lucreaza la studiul de fezabilitate. Acordul in domeniul energiei…

- Acordul pentru energia verde semnat, sambata, la Bucuresti, intre Romania, Georgia, Ungaria si Azerbaidjan prevede realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrica de aproape 1.200 de kilometri, realizat in sase ani. Se lucreaza la studiul de fezabilitate. Acordul in domeniul energiei…