Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea aceasta, Romania va face trecerea la ora de vara, marcand inceputul unei perioade de lumina mai indelungata in fiecare zi. Incepand cu ora 3:00, ceasurile vor fi setate cu o ora inainte, devenind ora 4:00. Acest obicei, des intalnit in emisfera nordica, este urmat de obicei la finalul lunii…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa suprime practica companiilor de a folosi stagiari fara a-i plati, cu noi propuneri care sa rezolve problema exploatarii tinerilor inscrisi in campul muncii, relateaza Rador Radio Romania. UE estimeaza ca sunt 3,1 milioane de stagiari in Europa, iar jumatate dintre…

- Comisia UE dezvaluie un pachet de finanțare de 7,4 miliarde de euro pentru Egipt, care vizeaza stabilizarea economica și reducerea dependenței de gazul rusesc. Grantul se adreseaza și fluxurilor de migrație in Europa, scrie dw.com. Uniunea Europeana va oferi Egiptului un pachet de finanțare de 7,4…

- Romania va trece la ora de vara in noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, cand ceasurile se dau inainte cu o ora. Ora 3.00 va deveni ora 4.00. Astfel ca duminica, 31 martie, devine cea mai scurta zi a anului, cu doar 23 de ore. De ce nu a renunțat Romania la ora de vara In ultimii…

- La doar cateva zile inainte de intrarea in vigoare a DMA (Digital Markets Act), regulamentul care forțeaza deschiderea iOS-ului, Apple incaseaza prima sa amenda de proporții de la Uniunea Europeana: 1,84 miliarde de euro pentru concurența neloiala. Amenda vine in urma unei investigații inițiata de o…

- Uniunea Europeana a devenit primul organism internațional care incrimineaza cele mai grave cazuri de daune aduse mediului, „comparabile cu ecocidul”, transmite Euronews. Distrugerea ecosistemelor, inclusiv pierderea habitatelor și exploatarea forestiera ilegala, va fi pedepsita cu sancțiuni și pedepse…

- Romania se situeaza ca a patra țara din Europa in ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 fața de nivelurile din 1990. In ciuda acestui fapt, țara se prezinta in mod constant ca un susținator fervent al tranziției catre un mediu mai curat și al prevenirii schimbarilor climatice. Cu toate acestea,…

- Adriana Mureșan, o femeie puternica și implicata in comunitatea romaneasca din Spania, și-a dedicat cariera de șofer profesionist cu pasiune și determinare timp de peste 20 de ani. Fondatoare a asociației RoOmenia și a comunitații Voluntari in Europa, Adriana a adus o contribuție valoroasa in domeniul…