Stiri pe aceeasi tema

- Roman mort in Italia, in urma unui accident gravVasilica lucra la o firma de logistica din Borgo Santa Maria, cu salariul de acolo iși intreținea familia, o soție și doi copii mici. Stabilit de mulți ani in Italia, barbatul se ocupa de incarcarea și descarcarea marfurilor. Tragedia s-a produs in timpul…

- Informații sfașietoare despre cazul romanilor luați de viiturile din Italia. Familia lui Cristian, tanarul care inca nu a fost gasit de autoritați, il așteapta acasa și spera ca este viu. Tanarul se afla alaturi de cele doua romance care au murit, Patrizia și Bianca, și a disparut dupa viituri.

- Un roman s-a stins din viața fulgerator, intr-un accident foarte grav in Italia. Marius a murit dupa ce a intrat cu motocicleta intr-o mașina, pe care incerca sa o depașeasca. Familia lui este distrusa de durere, iar mama lui nu poate sa se dezlipeasca de trupul sau neinsuflețit.

- Un roman ar trece prin momente groaznice in Italia. Ultima discuție cu el a ingrozit-o pe fiica lui, care a decis sa ia masuri. Deși au comunicat de mai multe ori la telefon, tanara crede ca el nu ar fi putut sa poarte o discuție deschisa. De asemenea, ar fi fost atenționata și dupa ce ar fi postat…

- Familia unui roman urmarit internațional i-a condus pe polițiști direct la acesta. Soția și copilul erau supravegheați, astfel ca atunci cand barbatul i-a chemat sa petreaca Paștele cu el in Italia, și-a dezvaluit de fapt ascunzatoarea. Polițiștii l-au ridicat chiar din aeroportul in care ii aștepta.

- Un tanar roman, in varsta de 29 de ani, a disparut din orașul Palazzo del Pero din Italia. Mama lui Ștefan Mihai Galiceanu, a transmis un apel disperat pentru oameni. Femeia vrea sa știe ce s-a intamplat cu fiul ei.

- Cum s-a intamplat totulTotul s-a intamplat cu mai mulți ani in urma, cand Emanuele se intorcea acasa de la școala și a urcat intr-un tren din Italia. In timpul calatoriei, a auzit un alt pasager vorbind la telefon despre intenția de a-și omori fosta iubita. Fara sa ezite, Emanuele a sunat imediat la…

- Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Italia. Tanarul a murit la doar 26 de ani și a lasat in urma multe lacrimi și suferința. Familia lui se pregatește, acum, sa il conduca pe ultimul drum.