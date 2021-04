Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii americani ar putea sa calatoreasca din nou in vacanța in Europa incepand din aceasta vara daca se vaccineaza impotriva Covid-19. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene a sugerat ca americanii care și-au finalizat schema de vaccinare vor putea vizita Uniunea Europeana, relateaza…

- Primele 60.000 de doze de vaccin anti-COVID Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineata in Romania, in conditiile in care compania a anuntat ca isi va limita distribuirea in Europa pana la finalizarea anchetei in derulare in SUA, unde au fost inregistrate cazuri de tromboza si un deces dupa administrarea…

- Peste doua milioane de rusi au fost vaccinati cu doua doze de vaccin rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, iar alte doua milioane au fost vaccinati cu o doza, a anuntat joi presedintele rus Vladimor Putin, relateaza AFP. Putin face aceasta declaratie in contextul in care Agentia Europeana a…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

