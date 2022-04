Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a propus cresterea cu 500 de milioane de euro a finantarii pentru furnizarea de arme Ucrainei, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel, exprimandu-si ‘sprijinul’ pentru initiativa, noteaza AFP. ‘Odata aprobata rapid (de statele membre),…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat miercuri ca membrii alianței au convenit sa consolideze sprijinul acordat Ucrainei, avertizand ca razboiul declanșat de Rusia ar putea dura chiar și ani intregi și ca trupele Moscovei pregatesc „o mare batalie in Donbas”, relateaza BBC și The Guardian…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a sustinut miercuri ca aliatii straini trebuie sa impuna sanctiuni maxime Rusiei si sa furnizeze Ucrainei toate armele de care are nevoie pentru a preveni raspandirea razboiului la alte tari, informeaza Reuters. ”Singura modalitate de a impiedica raspandirea…

- Șeful statului are programata luni, de la ora 16.00, o videoconferința cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, in pregatirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie, potrivit Administrației Prezidențiale. Consiliul European va discuta joi și vineri…

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Președintele american Joe Biden nu are planuri sa mearga in Ucraina in saptamana urmatoare, cand va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, a anunțat duminica secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citat de CNN. Precizarile Casei Alben vin in contextul in care sambata fostul președinte…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care ordona forțelor armate ruse sa asigure funcții de menținere a pacii în regiunile separatiste Donețk și Lugansk, a caror independența a recunoscut-o în aceasta seara, relateaza agențiile ruse de presa TASS și Ria Novosti. …

- Occidentalii nu pot intinde la nesfarșit „ramuri de maslin” Rusiei, in timp ce aceasta amplifica tensiunile in criza din Ucraina, este de parere președintele Consiliului European, Charles Michel - „Marea intrebare ramane: vrea Kremlinul dialog?”, s-a intrebat oficialul european, duminica, intr-un discurs…