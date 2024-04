Autoritațile spun ca prețurile mari la energie sunt date de piața și de cuplarea piețelor. In schimb, pe harta UE, prețurile mari au napadit țarile sarace, in timp ce țarile dezvoltate se bucura de prețuri la jumatate. Deși ordinele Green Deal au venit tot din statele puternice, victimele colaterale sunt populațiile de categoria a II-a […] The post UE, mai divizata ca oricand. Țarile sarace, cele mai mari prețuri la energie first appeared on Ziarul National .