Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua tari discuta un mecanism punte, care le va permite sa elimine temporar tarifele. Acesta va fi probabil sub forma unui memorandum de intelegere, pe care Ottawa il poate conveni fara sa aiba nevoie de acordul Parlamentului. Acest lucru inseamna ca partile implicate pot evita impunerea reciproca…

- Marea Britanie si Canada au incheiat, sambata, un acord comercial pentru asigurarea continuitatii unui fluxul de bunuri si servicii in valoare de 27 de miliarde de dolari (20,32 miliarde de lire sterline) dupa Brexit, angajandu-se sa discute anul viitor acorduri specifice, transmite Reuters, potrivit…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au înregistrat progrese importante în ultimele zile în negocierile privind relatiile post-Brexit, anunta presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Dupa saptamâni dificile, cu progrese foarte, foarte slabe, în ultimele…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat…

- Cei 27 si-au dat acordul unei continuari - timp de inca doua saptamani - a negocierilor UE cu Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie dupa Brexit, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a amenintat ca nu vor mai avea loc negocieri…

- Comisia Europeana doreste ca testarea sa fie alternativa preferata carantinei in cazul calatorilor si a insarcinat experti in sanatate sa dezvolte protocoale in acest sens, informeaza articolul aparut in presa britanica. Planurile europene ar urma sa prevada de asemenea “recunoasterea reciproca”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si alti lideri din Uniunea Europeana vor insista, la summitul din 15-16 octombrie, pe reguli de aplicare dure pentru orice viitor acord comercial cu Regatul Unit, avertizandu-l pe premierul Boris Johnson ca planul Londrei de a ignora acordul de retragere a aratat…

