- Presedintele rus Vladimir Putin este informat „constant” si a fost informat „inca din primele minute” despre atacul sangeros de vineri seara de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. „Inca de la primele minute ale incidentului de la Crocus…

- Ucraina nu are absolut nicio legatura cu atacul armat care s-a soldat vineri cu zeci de morti si peste 100 de raniti la Moscova, a declarat un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, calificandu-l drept un „act terorist”, transmite France Presse. ”Sa fie clar, Ucraina nu are absolut nimic…

- Un atac armat, calificat de Ministerul rus de Interne drept terorist, a avut loc vineri in sala de spectacole a unui Mall (Crocus City Hall) situat la periferia Krasnogorsk a Moscovei, au anunțat agențiile ruse de presa TASS și Ria Novosti. Din unele surse s-a aflat deocamdata ca un grup de circa 20…

- Casa Alba a reacționat imediat dupa atacul armat de la Moscova, declarind ca imaginile de la fața locului sint greu de privit și trimițind un mesaj de compasiune victimelor, scrie Reuters. „Imaginile cu impușcaturile din Moscova sint groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul…

- Forțele de securitate rusești au reținut un prim suspect in atacul terorist care a ingrozit planeta. Nu este clar cine este barbatul. Mașina atacatorilor, care ar putea fi minata, a fost gasita in parcarea din fața locului unde a avut loc atacul. Mașina a fost izolata pentru verificari suplimentare.In…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Germania, Tarile de Jos (Olanda) si Polonia au semnat marti, 30 ianuarie, un acord menit sa reduca procedurile birocratice care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, informeaza…

- Principalul negociator al Republicii Moldova pentru rezolvarea conflictului transnistrean - vechi de trei decenii - a exclus duminica orice rol al Rusiei in gasirea unei solutii, atat timp cat Moscova este angajata in razboiul sau din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Vicepremierul pentru…