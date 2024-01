Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul a mai spus ca va initia si va imbunatati propriile niveluri de control al calitatii privind productia avionului si a initiat o revizuire a sistemelor de control si calitate a productiei Boeing, inclusiv supravegherea furnizorilor de productie ai Boeing. Alaska Airlines a declarat ca…

- Compania aeriana americana United Airlines a anuntat luni ca a descoperit, in timpul verificarilor, suruburi slabite sau montate necorespunzator la aeronavele sale Boeing 737 MAX 9, dupa ce un un panou a fost smuls vineri de pe fuzelajul unei astfel de aeronave in timpul unui zbor al companiei Alaska…

- Autoritatea americana de reglementare a transportului aerian a ordonat retinerea temporara la sol a unor avioane Boeing 737 Max 9, dupa ce o sectiune exterioara a uneia dintre aeronave s-a desprins in timpul unui zbor al companiei Alaska Airlines. Administratia Federala americana pentru Aviatie (FAA)…

- Administrația Federala de Aviație a SUA a reținut la sol 171 de avioane Boeing pentru verificari de siguranța, dupa ce o aeronava a ramas fara ușa de urgența in timpul zborului. Potrivit b1tv.ro , aeronava Boeing 737 Max 9 a urcat pana la o altitudine aproximativ 5000 m, moment in care a avut loc o…

- Statele Unite ale Americii au reținut la sol 171 avioane Boeing pentru verificari de siguranța, totul dupa ce un avion nou-nouț operat de Alaska Airlines a ramas fara o parte din fuzelaj, inclusiv un geam, in timpul zborului. Aeronava a urcat pana la 4 mii de metri altitudine, moment in care cabina…

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al direciiei, a anuntat Administratia Federala a Aviatiei (FAA), informeaza Reuters, preluata de news.ro. FAA a declarat ca „monitorizeaza indeaproape”…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a adoptat o noua politica de certificare a aeronavelor, care impune ca modificarile cheie in designul controlului zborului, precum sistemul implicat in prabusirea a doua avioane Boeing 737 MAX in 2018 si 2019, sa fie considerate ”majore”,…