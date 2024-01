UE are nevoie de un milion de migranți anual pentru a compensa deficitul demografic Deficitul demografic al UE poate fi acoperit doar cu un milion de migranți anual. Anunțul a fost facut de comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, aflat la Atena. Comisarul european pentru afaceri interne a venit cu completari și a declarat ca populația potențiala de munca din UE scade anual cu aproximativ un milion de persoane. „Asta inseamna ca migrația legala ar trebui sa creasca cu aproximativ un milion pe an și este cu adevarat o provocare sa realizam acest lucru intr-un mod ordonat”, a menționat ea. De asemenea, aceasta a atras atenția asupra faptului ca aproximativ 3,5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

