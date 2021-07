UE anunță miercuri propunerile care pot duce în 20 de ani la interzicerea vânzării de mașini diesel și pe benzină ​Comisia Europeana va anunța miercuri pachetul de propuneri care sa duca la scaderea drastica a emisiilor de CO2, iar ca parte a acestui pachet, mașinile pe benzina și cele diesel ar putea sa fie interzise la vânzare în maxim doua decenii. Mai multe companii auto mari au anunțat ca vor vinde doar mașini electrice în Europa din 2030, dar vor ca guvernele sa stimuleze creșterea rețelei de încarcare, dar și sa ofere subvenții cumparatorilor.



Oficialii UE vor sa stabileasca o data clara dupa care constructorii nu vor mai avea voie sa vânda în UE mașini pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Stellantis, grupul auto format la începutul anului, și-a prezentat planul de investiții și va aloca 30 miliarde euro pentru electrificarea gamei pâna în 2025 și toate cele 14 marci vor avea modele electrice. Din grup fac parte marci precum Fiat, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep și…

- ​Skoda vrea ca între 50% și 70% dintre mașinile pe care le va vinde în Europa în 2030 sa fie full-electrice, iar marca ceha din grupul Volkswagen vrea sa ajunga în top 5 marci la vânzari în Europa. Skoda și-a anunțat planul pe termen lung, iar acesta cuprinde lansarea…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va combina operatiunile de la trei dintre fabricile sale din nordul Frantei intr-o noua entitate juridica, Renault ElectriCity, care va produce 400.000 de vehicule pe an pana in 2025, informeaza AGERPRES . Prin crearea unui centru de productie a automobilelor…

- Grupul auto francez Renault SA a decis sa faca pasi importanti spre crearea unui centru de productie a automobilelor electrice in nordul Frantei, in ideea de a putea concura mai bine pe piata automobilelor electrice din Europa, care in prezent inregistreaza o crestere rapida, transmite Bloomberg, informeaza…

- Volkswagen ID4 a devenit primul SUV care a ajuns in topul topurilor europene de vanzari de vehicule electrice, conform cifrelor oferite de JATO Dynamics. ID4 a dominat clasamentul vanzarilor aprilie cu 7.335 de modele vandute, inaintea hatchback-ului VW ID3 pe locul doi, cu 5.735 de vanzari, potrivit…

- Cota de piata a autoturismelor electrificate a ajuns la 11,6% din total vanzari, la finele primelor patru luni ale anului, aproape dubla fata de aceeasi perioada din 2020, cand se consemna o pondere de 5,5%, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), consultate de…

- Daimler Truck AG și Volvo Group au prezentat ”foaia de parcurs” pentru proiectul numit ”cellcentric” pe care l-au anunțat acum un an, proiect care vizeaza aducerea pe șosele a unor camioane de mare tonaj pe hidrogen. Cele doua companii ramân rivali pe piața și spera sa…

- Toyota a prezentat conceptul unui SUV 100% electric care este primul dintre șapte modele pe care compania le va lansa sub o noua sub-marca numita bZ. Mașina este construita împreuna cu Subaru și este parte a unui mare plan de ”electrificare” ce va cuprinde lansarea în Europa…