UE a contractat 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin Moderna Comisia Europeana a anuntat miercuri incheierea un acord cu compania farmaceutica Moderna pentru achizitia a 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-Covid-19, care vor fi livrate anul acesta, si a confirmat un acord anuntat anterior privind achizitia a inca 200 de milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech, informeaza agerpres . Acordul cu Moderna cuprinde si o optiune pentru achizitia altor 150 de milioane de doze anul viitor. Acest acord ”ne aduce mai aproape de obiectivul nostru major: sa asiguram ca toti europenii au acces la vaccinuri sigure si eficiente cat mai repede posibil”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19, scrie agerpres . „Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea pentru toate statele membre UE sa achizitioneze…

- Un nou acord a fost incheiat intre Pfizer-BioNTech și Uniunea Europeana pentru achiziționarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, anunța Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Comisia Europeana le-a propus astazi (vineri) statelor-membre ale UE sa cumpere o cantitate suplimentara…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…

- Comisia Europeana va semna un acord pentru livrarea a 160 de doze din vaccinul dezvoltat de compania farmaceutica Moderna, a anunțat Ursula von der Leyen. „Ma bucur sa anunt ca vom aproba maine (miercuri – n.r.) un nou contract pentru a asigura un alt vaccin pentru COVID-19 in portofoliul nostru. Suntem…

- CE va achiziționa 160 de milioane de doze de vaccin COVID-19 și de la Moderna. UE mai are contracte cu Pfizer/BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson și Sanofi/GSK Comisia Europeana va semna miercuri un acord cu compania farmaceutica americana Moderna pentru pana la 160 de milioane de doze…

- Vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 poate incepe pentru tarile Uniunii Europene in primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC), transmite Euronews. Uniunea Europeana ar putea plati 10 miliarde de dolari pentru…