Uniunea Europeana a ajuns la un acord privind interzicerea vanzarii de automobile cu motorare clasice, cu ardere interna, incepand cu anul 2035. Hotararea face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a poluarii in Europa cu 100% in industria auto. Negociatorii din statele membre UE si Parlamentul European, care trebuie sa aprobe noua legislatie, precum si Comisia Europeana, care elaboreaza noile legi, au convenit ca producatorii auto trebuie sa realizeze o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 pana in 2035, ceea ce va face imposibila vanzarea noilor autoturisme pe benzina si motorina in blocul…