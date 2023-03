Liga a 3-a: Farul II Constanta si Gloria Albesti, calificate in play-off. Gloria Baneasa va evolua in play-out

S au stabilit echipele care vor evolua in turneele play off si play out in seria a treia a Ligi ia 3 a la fotbal, in care evolueaza cele trei echipe din judetul Constanta. Astfel,… [citeste mai departe]